Pierwsze tarcia w rządzie. Gowin nie chce się zgodzić na wyższe emerytury minimalne

"Super Express" ustalił, że doszło do pierwszych spięć między resortem rodziny i polityki społecznej z wicepremierem Jarosławem Gowinem, który od niedawna szefuje Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii. Spornym tematem jest wysokość minimalnych emerytur. Jarosław Gowin chce, aby w kolejnym roku wynosiły 1250 zł, podczas gdy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jest gotowe przyjąć kwotę nawet o 100 zł wyższą.

- Gowin to liberał, który kompletnie nie pasuje do naszego rządu. Bardzo się dziwię, że Kaczyński zgodził się na to, aby dać Gowinowi dział pracy, z czego bardzo niezadowolone jest kierownictwo ministerstwa rodziny i polityki społecznej – powiedział "SE" polityk PiS.