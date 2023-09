Pijani pędzą na hulajnogach. Posypały się mandaty

Pół godziny później ci sami funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali do kontroli 22-latka z Łodzi, który kierował hulajnogą elektryczną. Badanie trzeźwości wykazało, że on także znajduje się po użyciu alkoholu. Mundurowi udaremnili mu dalszą jazdę i za popełnione wykroczenie ukarali go mandatem w wysokości 1000 zł.