PIT 17 proc. od października. Emeryci dostaną więcej pieniędzy

Od kilku do kilkunastu złotych więcej dostaną od października seniorzy. Wszystko dzięki obniżce PIT z 18 do 17 proc. Na prawdziwe skutki reformy PiS będą jednak musieli poczekać do stycznia. Wtedy korzyści będą jeszcze wyższe.

Od października Polacy zapłacą niższy PIT (East News)

Emeryci już mogą planować, jak wydadzą dodatkowe pieniądze. Ich emerytura brutto się nie zmieni, ale "na rękę" dostaną więcej. Jak pisze "Super Express", to efekt obniżenia stawki podatku z 18 do 17 proc. Odpowiednia ustawa zaczyna obowiązywać od października. Jej prawdziwe efekty odczujemy wszyscy dopiero w styczniu.

Dlaczego? Otóż przepisy podatkowe obowiązują w ujęciu rocznym, a to oznacza, że taka zmiana w trakcie roku kalendarzowego jest trudna do przeprowadzenia.

- Do 30 września obowiązuje stawka PIT 18 proc. Od października zaś w rozliczeniach ze skarbówką będzie obowiązywała średnia roczna stawka, czyli 17,75 proc. - mówi "SE" Szymon Krawczyk, doradca podatkowy z Łodzi.

W efekcie korzyści pod koniec tego roku nie będą aż tak wysokie. Emeryci otrzymają co miesiąc od kilku do kilkunastu złotych więcej. W zależności od wysokości ich świadczenia.

Wyższy zysk zauważą dopiero od stycznia. Wtedy już realnie stawka wyniesie 17 proc. zamiast dotychczasowych 18.

Dzięki temu seniorzy z najmniejszymi świadczeniami (do 1500 zł na rękę) zyskają od 12 do 18 zł. Wraz ze wzrostem świadczenia jednak rosną też oszczędności.

Według wyliczeń "Super Expressu", osoba pobierająca dziś emeryturę w wysokości 4200 zł od stycznia zyska co miesiąc nawet 50 zł.

W ciągu 6 miesięcy więc seniorzy mogą liczyć na 3 podwyżki świadczeń. Najpierw niewielką w październiku, później większą w styczniu, a następnie - coroczną waloryzację emerytur w marcu.