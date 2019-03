PIT 2018: Rozliczenie przez Internet krok po kroku

Rozliczanie się podatników za pomocą Internetu, zyskuje coraz większą popularność.

W zeszłym roku, jak podaje portal Pitax.pl, do internetowego systemu Krajowej Administracji Skarbowej, właśnie tą metodą, wpłynęło 9 milionów 670 tysięcy 215 PIT-ów. Nic dziwnego, ponieważ jest to najprostszy sposób złożenia deklaracji podatkowej oraz najwygodniejszy, bowiem można to zrobić siedząc w domu, przed komputerem i nie martwiąc się o problemy z rozliczeniem, bowiem każdy program do rozliczania PIT-ów online posiada funkcje pomocy w wypełnianiu.

*Co trzeba zrobić, aby rozliczyć się przez Internet? *

Istnieje mnóstwo programów do rozliczania PIT-ów online i ich wysyłki do systemu Krajowej Administracji Skarbowej. Aby wypełnić i wysłać PIT przez Internet, należy wybrać odpowiedni program i pobrać go, lub jeśli wolisz - zalogować się w nim, w witrynie internetowej. Portal Pitax.pl poleca m.in. program e-pity.pl, który jest bardzo przyjazny i łatwy w obsłudze.

Po wybraniu odpowiedniego kreatora rozliczeniowego, musisz wybrać rodzaj deklaracji PIT, jaką zamierzasz wypełnić i wysłać. Przez Internet można przesłać poniższe deklaracje:

PIT-37, dla osób osiągających dochody z tytułu np. umów o pracę, zlecenie lub o dzieło, rent, emerytur, świadczeń FGŚP i FP i innych, przy czym dochody te opodatkowane są na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,

PIT-36, podatnicy nieposiadający płatnika, opodatkowani na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,

PIT-28, tzw. ryczałtowcy, rozliczający się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

PIT-36L, podatnicy stosujący w rozliczeniu podatek liniowy,

PIT-16A, podatnicy stosujący kartę podatkową,

PIT-19A, osoby duchowne,

PIT-40, zeznanie PIT za pracownika, wypełniane przez pracodawcę,

PIT-40A, rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę,

PIT-38, dochody kapitałowe i inne dochody pochodzących z giełdy,

PIT-39, dla podatników, którzy osiągnęli przychód z tytułu zbycia nieruchomości,

Zalety rozliczania się przez Internet

Nie ma co do tego wątpliwości, że główną zaletą rozliczania się przez Internet, jest łatwość i prostota tego procesu. Jak dowiedzieliśmy się z portalu Pitax.pl - rozliczenie przez Internet to naprawdę szybki sposób na złożenie deklaracji podatkowej. Kreator deklaracji w każdym przypadku przez cały proces wypełniania rozliczenia, prowadzi Nas za rękę zadając pytania i sugerując korzystne opcje oraz zwracając uwagę na miejsca, które trzeba wypełnić. Dzięki temu praktycznie nie ma możliwości, by źle wypełnić taką deklarację. Ponadto system całkowicie samodzielnie oblicza podatek i zwraca uwagę podatnika na błędy.

Rozliczanie przez Internet – wady

Jak ogromną korzyścią jest możliwość wypełnienia i dostarczenia rozliczenia podatkowego przez Internet, tak już w przypadku błędnego jej wypełnienia, podatnik musi osobiście udać się do placówki Urzędu Skarbowego. Nie istnieje bowiem możliwość skorygowania zeznania podatkowego drogą internetową.

Następną wadą, jak podaje portal Pitax.pl, jest konieczność posiadania przy sobie zeznania podatkowego za rok poprzedni, bowiem zawsze, bez względu na to, jakiego kreatora użyjemy do wypełnienia deklaracji, przed wysłaniem rozliczenia, będziemy musieli podać kwotę przychodu z poprzedniego zeznania podatkowego.