PIT 2019. Nowe formularze, wzoru brak. Podatnicy mogą mieć kłopot

Będą nowe formularze podatkowe i to zarówno PIT-11, które wypełniają pracodawcy, jak i PIT-37 oraz PIT-36, wypełniane przez podatników. Problem w tym, że jeszcze nie ma ich wzorów, przez co rozliczenie może być utrudnione.

Zmiany w podatkach, jak obniżka PIT z 18 do 17 proc.dla wszystkich pracujących, a także zerowy PIT dla młodych do 26. roku życia, powodują również zmiany formularzy PIT-11 i PIT-37 oraz PIT-36, czyli wypełnianych zarówno przez pracodawców, jak i podatników. Co gorsze, wiadomo, że będą nowe formularze, ale jeszcze nie ma ich wzorów, a to znacznie może utrudnić roczne rozliczenie - podaje serwis Prawo.pl.