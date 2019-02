PIT-37 bez problemów

Rozliczanie deklaracji PIT to obowiązek, który spada na każdego podatnika co roku. Wielu kojarzy się to ze żmudnymi wyliczeniami, staniem w kolejkach i denerwowaniem się czy na pewno wszystko zostało poprawnie zrobione. Czy wiesz, że problem ten można rozwiązać w kilka minut?

Uruchom program do PIT.

Zamiast męczyć się nad PIT-em, lepiej wypełnić go w specjalnym programie. (East News, Fot: Mariusz Grzelak/REPORTER)

PIT 37 to najpopularniejsza deklarującą z jaką przychodzi zmagać się podatnikowi. Przeznaczona ona jest dla pracowników, zleceniobiorców, emerytów, rencistów oraz służy do rozliczania jedynie źródeł przychodów rocznych. Tutaj też pojawia się zastrzeżenie, że PIT ten dotyczy wyłącznie przychodów, które są opodatkowane według skali podatkowej. To znaczy oprocentowania w wysokości 18% i 32%.

Co musisz wiedzieć?

Aby rozliczyć się z fiskusem musimy znać kwoty jakie zarobiliśmy w danym roku podatkowym, wszystkie zapłacone z tego tytułu podatki oraz składki ZUS. Najczęściej informacje te przygotowuje nam nasz pracodawca przesyłając tym samym PIT-11.

To właśnie on stanowi podstawę do dalszych rozliczeń. Gdyby, z różnych przyczyn, pracodawca nie przekazał Ci PIT-11, musisz samodzielnie wszystko wyliczyć. Załóżmy jednak, jak bywa w 99% przypadków, że Twój pracodawca dostarczył Ci niezbędne dokumenty. Co dalej?

Rozlicz się w 5 minut!

Najłatwiejszym sposobem na rozliczenie się jest skorzystanie z darmowego programu online, jakim jest PIT pro 2018/2019. Dzięki niemu wypełnienie PIT jest banalnie proste. Wystarczy przepisać wszystkie dane z PIT-u, który otrzymaliśmy od naszego pracodawcy a program sam wyliczy zapłacony podatek. Pozwoli również na uwzględnienie wszystkich ulg i odliczeń, o które możemy się ubiegać (więcej na ten temat tutaj).

Po poprawnej weryfikacji danych przez program, Twój PIT jest automatycznie wysyłany do Urzędu Skarbowego. Jedyną rzeczą, którą pozostaje Ci zrobić to pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) – kliknij tutaj aby dowiedzieć się jak to zrobić.