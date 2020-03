Pizza Hut stawia na wegański ser. Chce zredukować emisję CO2

Pizza Hut chce zastąpić ser każdej swojej pizzy wegańską alternatywą, by ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Nie stanie się to jednak z dnia na dzień, sieć mówi o ewolucji, a nie rewolucji.

Spółka niedawno zaprezentowała ambitne plany, by do 2030 r. stać się przedsiębiorstwem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla, właśnie żywność pochodzenia roślinnego wpisuje się w realizację tego planu. Menu zostało już poszerzone o wiele wegańskich pizz, przystawek czy deserów, ale to dopiero początek zmian.