Pizza raz na dwa miesiące, jak nie z restauracji, to z zamrażarki.Garść danych o nowym "polskim daniu narodowym"

Przeciętne gospodarstwo domowe kupuje pizzę raz na dwa miesiące, jemy ją średnio sześć razy do roku. Tyle statystyki, bo o tym, że wielu ludzi nie wyobraża sobie bez niej wieczornego wyjścia na miasto możemy się przekonać w każdy weekend. I niech sobie Europa uwielbia burgery – u nas pozycja pizzy jest niezagrożona.

Gdy pada propozycja zjedzenia na mieście, statystyczny Polak nie ma problemu z wyborem miejsca: pizzeria. Uwielbiamy pizzę i to się nie zmienia odkąd na początku lat 90. Ubiegłego wieku pierwsze włoskie restauracje nieśmiało zaczęły pojawiać się na naszym rynku. Wprawdzie w badaniach wskazujemy, że najbardziej cenimy kuchnię polską, ale pizza jest bezkonkurencyjna gdy przychodzi do zamawiania jedzenia na wynos. Z danych PizzaPortal.pl, drugiego największego serwisu do zamawiania jedzenia wynika, że 50 proc. transakcji na nim zawieranych dotyczy właśnie pizzy.