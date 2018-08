PKP kontra upały. Napoje dla pasażerów, gdy pociąg spóźni się… 120 minut

Fala upałów w Polsce trwa w najlepsze. Prognoza na najbliższe dni sugeruje, że próżno szukać wytchnienia od rekordowo wysokich temperatur. Z trudami upałów zmagają się też podróżni PKP. Mogą liczyć na darmowe napoje. Niestety, nie wszyscy.

• posiłki i napoje odpowiednio do czasu oczekiwania, jeżeli są one dostępne w pociągu lub na stacji lub mogą zostać dostarczone w rozsądnym zakresie;

• jeżeli opóźnienie pociągu spowodowało uzasadnioną potrzebę noclegu – zakwaterowanie w hotelu lub w innym miejscu (o ile jest to fizycznie możliwe) oraz transport pomiędzy stacją kolejową a miejscem zakwaterowania;

• transport z pociągu do stacji kolejowej, do miejsca odjazdu zastępczego środka transportu lub do miejsca przeznaczenia pociągu, jeżeli został on unieruchomiony na trasie, a wykonanie przewozu alternatywnego jest fizycznie możliwe.