Płaca minimalna 2020. Masz staż pracy? Dostaniesz nawet kilkaset złotych podwyżki

Podwyżka płacy minimalnej to niejedyny prezent na nowy rok. Osoby z dłuższym stażem mogą liczyć na pensję wyższą nawet o 30 proc. Rząd wreszcie kończy z fikcją dodatków za wysługę lat. Nasza czytelniczka dostała niemal tysiąc złotych podwyżki brutto.

Za kilka dni nowy rok, a wraz z nim kilka milionów Polaków dostanie podwyżki. Ci, którzy do tej pory zarabiali nie więcej niż minimalną krajową, a szacuje się, że to około 14 proc. pracowników, mogą liczyć na prezent od rządu. Oficjalnie płaca minimalna zwiększy się z 2250 zł brutto do 2600 zł brutto, a więc o blisko 15 proc. Niektórzy mogą jednak liczyć na nawet dwukrotnie większą podwyżkę.