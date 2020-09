Płaca minimalna 2021. Ile może wynieść najniższe wynagrodzenie?

Kwestia płacy minimalnej była omawiana przez Radę Dialogu Społecznego, jednak stronie społecznej nie udało się dojść do porozumienia. Z tego powodu przepisami dot. kwoty zajęła się Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Płaca minimalna zależna od regionu? "Firmy uciekałyby do mniejszych miejscowości"

Wtorek 15 września był ostatnim terminem, gdy rząd mógł przedstawić propozycję płacy minimalnej. Tego wymaga ustawa, jeżeli w Radzie Dialogu Społecznego nie dojdzie do porozumienia. A jak informowaliśmy w money.pl, w tym roku o zgodę pracodawców, rządu i związkowców było szczególnie trudno.

Płaca minimalna wpłynie w dużej mierze na to, że firmy pracodawcy zostaną zmuszeni, by znaleźć więcej pieniędzy na pensje dla pracowników. Oprócz samej pensji w grę wchodzą bowiem składki, przez co podwyżka na poziomie 200 złotych brutto oznacza 240 złotych więcej kosztów w przeliczeniu na jednego pracownika.