Plaga telefonicznych chuliganów. Odpowiedzą przed sądem

Dyspozytor ponownie zadzwonił do zgłaszającego, który wówczas powiedział, że jedna osoba nie żyje, a dwie są nieprzytomne. Służby ratunkowe ponownie sprawdziły teren przyległy do zgłoszenia. Jednak i tym razem nie ujawniały niczego, co mogłoby świadczyć o tak drastycznym wypadku drogowym — czytamy w komunikacie policji.