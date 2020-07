Planowałeś w lipcu wyjazd do Portugalii? Rząd uważa, że to zły pomysł

Lot tam i z powrotem kosztował w promocji ok. 500 zł. Wylot zaplanowany był na 11 lipca z lotniska w Modlinie. Pani Monika wystarała się o urlop w pracy i zaczęła przygotowania do podróży. Radość z wyczekiwanego od dawna urlopu nie trwała jednak długo.

Mimo że powiadomienie o odwołaniu lotu przyszło dopiero 1 lipca (nowe rozporządzenie rządu utrzymujące do 14 lipca br. zakaz bezpośrednich lotów do Portugalii zostało opublikowane w dniu 30 czerwca o godz. 21), a wylot miał nastąpić 11 lipca, w mailu pojawił się też komunikat, że żadne odszkodowanie z tytułu anulowania lotu nie przysługuje.

Co na to przepisy? "Zgodnie z unijnym prawem pasażer powinien otrzymać zwrot pieniędzy za bilet w przypadku odwołanego lotu w terminie 7 dni. W związku z odwołaniem wielu połączeń, linie lotnicze mogą być nieprzygotowane na obsłużenie tak wielu zgłoszeń. Nie musi to oznaczać, że konsument nie otrzyma swoich pieniędzy, ale może je dostać z opóźnieniem" - wyjaśnia Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK), do którego dziennie napływa ponad 500 skarg na linie lotnicze z całej Europy.