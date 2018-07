Plantator na owocach dużo nie zarobi. To pośrednicy zgarniają najwięcej

Jeśli plantator sam zajmie się sprzedażą swoich owoców, zarobi. Większość zbiorów trafia jednak do skupów. A te rolnikowi zapłacą niewiele.

Stragany zaopatrują się w owoce na giełdach, na których rolnik zarobi trochę więcej niż w skupie. Jednak i tak większość owoców trafia do skupów. Stamtąd, za pośrednictwem hurtowni trafiają one do przetwórni i robi się z nich na przykład dżemy. Sytuacja, w której rolnik sam sprzedaje konsumentom swoje owoce, na przykład na straganie, stanowi bardzo niewielki procent jego całkowitej sprzedaży. Wynika to ze skali produkcji.