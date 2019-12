Płatne foliówki to żaden problem. Polacy są gotowi płacić więcej

Konieczność płacenia za foliówki w sklepach miała nas zniechęcić do kupowania ich. Wciąż zbyt wielu z nas zapomina, by wychodząc z domu zaopatrzyć się w coś, co pozwoli przynieść zakupy do domu. Okazuje się, że foliówki są zwyczajnie… zbyt tanie!

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Z badania wynika, że niektórzy są gotowi płacić za foliówki nawet ponad 1,5 zł (Fotolia)

Płatne foliówki miały nas zniechęcić i sprawić, byśmy nabrali nawyku korzystania z toreb materiałowych albo po wielokroć używali raz kupionej torebki foliowej. Cel nie został osiągnięty. Okazuje się, że foliówki są zbyt tanie, więc konieczność płacenia za nie nie stanowi bariery. Jak wynika z badania, które na zlecenie Ministerstwa Środowiska przygotowała firma Danae, zniechęconych czuje się około 40 proc. badanych.

Z tej grupy 16,7 proc. wskazuje, że z tego powodu korzysta z toreb wielokrotnego użytku, a blisko jedna czwarta, że czasem nie ma wyboru i musi kupić taką torbę, ponieważ np. zapomni zabrać swojej z domu - informuje serwis "Wiadomości Handlowe".

A 20 proc. Polaków nie czuje się zniechęconych ceną za torebkę foliową i wskazuje, że kupuje ich tyle samo co wcześniej.

Ile więc musiałyby kosztować foliówki, by Polacy trzy razy się zastanowili przed wyjściem do sklepu, czy aby nie warto wziąć torby lub koszyka ze sobą? Okazuje się, że takim zaporowym progiem jest 1,23 zł.

Co ciekawe, cena zniechęcająca do kupowania kolejnych jednorazówek wzrasta wraz z wykształceniem respondentów (respondenci z wykształceniem podstawowym byliby w stanie zapłacić maksymalnie 1,07, a z wyższym – aż 1,65 zł) oraz ich wiekiem. Najbardziej hojni pod tym względem są ludzie młodzi, którzy mogliby zapłacić 1,74 zł, podczas gdy osoby powyżej 60 roku życia zaledwie 0,82 zł.

Obejrzyj: Kredyty dla firm. Oto co musisz wiedzieć