Płonie frachtowiec z 4 tysiącami samochodów na pokładzie. Holendrzy rozpoczęli akcję

Przez kilka dni intensywny ogień i gęsty dym uniemożliwiały służbom ratunkowym wejście na pokład jednostki. A było to konieczne, aby zainstalować stabilne połączenie płonącego statku z holownikiem, który jest w stanie odciągnąć go w bezpieczne miejsce. Ostatecznie udało się to w piątek.