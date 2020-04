Płyn z Orlenu w Intermarche. Jest odpowiedź sieci

Grupa Muszkieterów wydała oświadczenie, w którym tłumaczy okoliczności, w jakich płyn do dezynfekcji Orlenu pojawił się w sklepach sieci Intermarche. Zapewnia, że były to odosobnione przypadki oraz że doszło do nieporozumienia, a płyn trafił już do placówek ochrony zdrowia.

Płyn do dezynfekcji Orlenu znalazł się na półkach w sieciach handlowych po zawyżonej cenie (East News, Fot: Bartosz Krupa/East News)