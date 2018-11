Po ciepłe bułki na stacje paliw. Tak piekarnie radzą sobie zakazem handlu w niedzielę

Zakaz handlu okazał się żyłą złota dla stacji benzynowych. Dostrzegła to m.in. branża piekarska, która stara się upchnąć tam produkty, które do tej pory sprzedawała dużym sieciom handlowym.

Stacje benzynowe zamieniają się w supermarkety. Świeże pieczywo staje się na nich normą (PAP, Fot: Wojciech Pacewicz)

Ustawa, która ogranicza handel w niedziele, obowiązuje od początku roku. Dopuszcza jednak 32 wyjątki. Wśród nich są m.in. stacje paliw, piekarnie czy apteki. Od przyszłego roku obostrzenia będą jeszcze większe – tylko w jedną niedzielę w miesiącu sklepy pozostaną otwarte. Jak na razie na zakazie handlu najbardziej korzystają stacje paliw. Właśnie tam przeniosła się sprzedaż wielu produktów, których nie możemy kupić w ostatnim dniu tygodnia w sklepach. Już w zeszłym roku wiele stacji testowało handel warzywami, owocami czy nawet mięsem. Coraz częściej jest tam już także świeże pieczywo.

Jak informował money.pl, od marca do czerwca, w porównaniu z poprzednim rokiem, sprzedaż produktów spożywczych na stacjach paliw wzrosła o 30 proc., podczas gdy cały handel zaledwie o 5 proc. Tak wynika z analizy firmy badawczej Nielsen. Latem tego roku już około 40 proc. stacji benzynowych sprzedawało produkty nabiałowe. Rok wcześniej ten odsetek wynosił niespełna 17 proc.

Paliwa i kajzerki

Pomysł, by świeże pieczywo było też na stacjach benzynowych wciąż raczkuje. Przykładowo piąta co do wielkości w Polsce sieć Circle K posiada ok. 350 punktów w Polsce. Na razie tylko co czwarty posiada infrastrukturę do dopieku ciast i pieczywa.

- Jest to nowy kanał, który otworzył się ze względu na niedziele niehandlowe. Po wprowadzeniu obostrzeń dotyczących handlu zaczęliśmy szukać innych rozwiązań. Rozwinęliśmy sprzedaż w miejscach, w których jeszcze nas nie było. Takimi punktami są właśnie stacje benzynowe, ale nie wszystkie – mówi Karolina Zajezierska, dyrektor handlowa w firmie Nowel. - Produkujemy pieczywo do dopieku. Co oznacza, że stacja musi być wyposażona w odpowiednie zaplecze. Na razie nie rekompensuje to strat z powodu niedziel niehandlowych, choć obserwujemy, że ta kategoria szybko rośnie - dodaje.

Mali tracą rynek, dyskonty sobie odbiją

Dziś w niedziele niehandlowe zakupów nie zrobimy w marketach spożywczych i dyskontach. I właśnie te sklepy najbardziej narzekają na spadek dynamiki sprzedaży. Money.pl informował, że przychody Biedronki wzrosły między lipcem a wrześniem o 3,7 proc. Jednak po odliczeniu nowo otwieranych i zamykanych sklepów ten wzrost wyniósł zaledwie 0,8 proc. To dużo poniżej oczekiwań analityków.

Eksperci przyznają, że duże sklepy szybko odbiją ewentualne straty. Gorzej może być z małymi sklepami. Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego prognozuje, że w tym roku może wypaść z rynku nawet 15 tys. mniejszych punktów.

Karolina Zajezierska z firmy Nowel liczy, że straty spowodowane zakazem handlu są dla jej firmy i całej branży do odpracowania. Klienci po prostu stopniowo zmieniają swoje nawyki.

- Polacy odeszli od tego, by robić zakupy raz w tygodniu. Ulubionym dniem zakupowym Polaków jest każdy dzień lub co drugi dzień. Jeśli nie mogą pójść do sklepu w niedzielę to planują zakupy na sobotę lub czekają na poniedziałek. Zauważyliśmy też, że klienci częściej decydują się na pójście do sklepu w czwartek lub piątek, a weekend zachowują dla siebie – tłumaczy Zajezierska.

Galerie handlowe cierpią przez zakaz

Najwięcej klientów przez zakaz handlu straciły duże centra. Według badania Retail Institute, od stycznia do połowy października do takich miejsc zajrzało o 9 mln osób mniej niż rok wcześniej. Najmocniej traciły takie kategorie jak zdrowie i uroda oraz rozrywka.