PO zapowiada CPK pociągiem Deutsche Bahn. W sieci zawrzało

Na grafice przedstawiono mapę Polski z planowanymi czasami dojazdu z ośmiu miast Polski do Warszawy koleją. Po modernizacji linii kolejowych w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego miałyby one wynieść maksymalnie 102 minuty w przypadku trasy z Wrocławia do Warszawy. "Trójskok w nowoczesność" - zapowiada Platforma Obywatelska.