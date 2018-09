Pobieranie opłat za parkowanie w weekendy niezgodne z prawem

Pobieranie opłaty za postój w soboty jest niezgodne z prawem. Do takiego wniosku doszli prokuratorzy. Według nich jest to sprzeczne z ustawą o drogach publicznych. Prokuratorzy doszli do tego wniosku po zbadania 351 uchwał rad gmin.

Parkowanie w strefach nie może być odpłatne ani w sobotę, ani w niedzielę. (East News, Fot: Piotr Hukalo)

Jak pisze auto-swiat.pl, śledczy zakwestionowali 156 aktów prawa miejscowego.

To pokłosie wytycznych Roberta Hernarda zastępcy prokuratora generalnego, który kilkanaście miesięcy temu zlecił zbadanie uchwał, według których miasta pobierają w sobotę opłaty za postój w strefach płatnego parkowania. Według Hernarda jest to sprzeczne z przepisami ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Zgodnie z ustawą, opłatę za parkowanie pobiera się za postój w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach. Wynika z tego, że parkowanie w strefach nie może być odpłatne ani w sobotę, ani w niedzielę.

Wcześniejsze skargi prokuratorskie na tego typu uchwały zwykle kończyły się wyrokiem nakazującym wycofaniem się włodarzom miast z pobierania opłat w soboty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że między innymi Hel, Władysławowo i Jastarnia nielegalnie pobierają opłaty w soboty.

Identyczne wyroki padały także w Pelplinie, Malborku, Tczewie, Stegnie, Krynicy i Sopocie, najprawdopodobniej oznacza, że wkrótce we wszystkich miastach w Polsce parkometry w sobotę będą wyłączone.

