Poczta bierze się za kontrole abonamentu. Zatrudnia kontrolerów

Ile trzeba płacić za abonament?

Jak pisaliśmy w WP Finanse, zgodnie z prawem co do zasady każdy, kto używa telewizora albo radia, jest zobowiązany do jego rejestracji i opłacania abonamentu. Jak podaje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, koszt opłaty abonamentowej za jeden miesiąc to 8,70 zł, jeśli mamy tylko radio, albo 27,30 zł w przypadku gdy mamy telewizor albo radio i telewizor. Poczta Polska jest zobowiązana do rejestrowania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, a także przyjmowania i ewidencjonowania opłat abonamentowych. Może też przeprowadzać kontrolę ich uiszczania.