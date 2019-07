Poczta Polska i jej łamigłówka. Nie na taką reakcję liczyła

Do kogo kurier dostarczy paczkę? - pyta Poczta Polska w mediach społecznościowych, a niżej udostępnia łamigłówkę - labirynt. "Do nikogo, zostawi awizo" - ironizują internauci.

Poczta Polska przygotowała łamigłówkę. Nie takiej reakcji się spodziewała (PAP)

Poczta Polska próbuje ocieplić wizerunek, nie zawsze to wychodzi. Ostatnio na swoim Facebooku przedstawiciele instytucji odpowiedzialni za media społecznościowe opublikowali łamigłówkę. Miało to w zabawny sposób nakłonić do korzystania z usług PP. Widać labirynt i trzy głowy, podpisane: Basia, Tomek, Ola. Zabawa polega na wskazaniu odpowiedniej drogi do odbiorcy.

Jednak nie takiej reakcji spodziewała się Poczta Polska, publikując swój wpis. Internauci zaczęli ironizować w komentarzach. Na pytanie: "Do kogo kurier dostarczy paczkę?", odpowiadali m.in.: "Do nikogo, przyjdzie awizo, powtórne" lub "Paczkę? U mnie nawet awizo nie było do skrzynki wrzucone. Dopiero po sprawdzeniu numeru przesyłki okazało się, że była awizowana". Pojawiło się też pytanie retoryczne "A czy nie powinien dostarczyć każdemu?".

Jeszcze inni odnosili się do własnych przeżyć, jak pani Małgorzata. Na to samo pytanie odpowiedziała: "Z pewnością nie do Gosi. Jej zostawi awizo, z którym musi chodzić na pocztę przez tydzień, by na koniec dowiedzieć się, że przesyłka zaginęła. A że nie jest rejestrowana, to Gosia jej nie ma szans otrzymać, a poczta nie ponosi odpowiedzialności" - czytamy.

Z ponad 200 komentarzy przeważają te, które ironizują z zostawianych nagminnie awizo, zamiast dostarczania paczek czy przesyłek. Są też takie, które wyśmiewają problem ginących paczek, jak te: "Fajna zagadka. Od razu widać, że nie ma znaczenia, do kogo jest zaadresowana" lub "Wydaje się, że do nikogo i zginie w trasie".

Jeden z internautów postawił się w obronie kurierów, ale nie samej poczty: "Gdybym pracował 13 godzin dziennie, a dostawał wynagrodzenie tylko za 8 (jak to jest w Poczcie Polskiej), to też bym miał czyjeś paczki w miejscu, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę" - napisał.

Tak dla ułatwienia pracy internautom (w komentarzach nie natrafiliśmy na odpowiedź), postanowiliśmy rozwiązać zadanie. Otóż kurier dostarczy paczkę Basi.

