Poczta Polska zawiesza usługę przesyłania żywych ptaków. Powodem prognozowany powrót upałów

- Informujemy, iż ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne, Poczta Polska od 19 lipca 2019 r. zawiesza przyjmowanie przesyłek zawierających żywe ptaki - czytamy w komunikacie spółki. Ograniczenia dotyczą usługi paczka pocztowa oraz Pocztex.

W Warszawie termometry wskażą w piątek do 26 st., w sobotę do 27 st., a w niedzielę do 28 st. C. - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, podaje PAP.