Poczta Polska zwąchała biznes. Zarabia krocie na pulsoksymetrach

Na Biedronce się nie skończy. UOKiK na tropie nieczystych praktyk wielkich sieci

Skąd ta cena? Powodem ma być m.in. ekspresowa dostawa w ciąg 24 godzin od zgłoszenia. - To koszt nie tylko samej dostawy, ale także dezynfekcji, przeglądu technicznego i wymiany baterii, by możliwie szybko mógł trafić do pacjenta znajdującego się w izolacji domowej - tłumaczył w środę dyrektor Piotr Węcławik z resortu zdrowia.

Z kolei wśród osób objętych programem Domowej Opieki Medycznej, zainteresowanie pulsoksymetrem nie jest tak wielkie. Spośród 32,5 tys. urządzeń dostarczonych pacjentom do domu, aktywowany był tylko co piąty.

- Zadzwoniliśmy do pacjentów, by dowiedzieć się, z czego to wynika. Słyszeliśmy najczęściej od pacjenta "dobrze się czuje, nie mam takiej potrzeby, by z pulsoksymetru korzystać" - mówiła wiceminister zdrowia Anna Goławska w środę podczas sejmowej Komisji Zdrowia - Nie mamy możliwości zmuszania ludzi do programu - dodała.