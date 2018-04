Poczta walczy z kolejkami. Współpraca z Żabką, nowy system i supersorter

Będzie więcej miejsc do odbierania przesyłek, powstaną nowe placówki pocztowe. Poczta Polska rozwija współpracę z „Żabką” oraz stacjami PKN Orlen i kioskami Ruchu.

Pochodzi on z 2000 r. Od tamtego czasu spółka wzbogaca go o różne nakładki, co sprawia że pracownicy w okienku muszą cały czas coś do systemu wstukiwać ręcznie. A to trwa. Ale jest dobra wiadomość – w tym roku rusza wymiana system na nowy. Wiąże się to m.in. z tym, że Poczta chce sprzedawać zupełnie nowe usługi. „Wyborcza” podaje, że chodzi m.in. o ubezpieczenia i sprzedaż kart prepaid.