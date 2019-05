"Podaję wam sposób na darmowa jazdę". W sieci trwa wojna o klientów hulajnóg

Walka o użytkowników hulajnóg przeniosła się do grup sprzedażowych na Facebooku. "Siemka, podaję wam sposób na darmową jazdą hulajnogami hive" - brzmi jedno z ogłoszeń. Operator tłumaczy, że to nieautoryzowane kody i zapowiada rozwiązanie problemu. Ekspert od marketingu wbija kij w mrowisko: - Trwa wojna na rynku hulajnóg!

Na rynku elektrycznych hulajnóg robi się coraz ciaśniej. W Warszawie – największym terenie doświadczalnym dla takich form transportu – działa pięciu operatorów. Są to: Blinkee City, Lime, hive, Bird i CityBee. Łącznie warszawiacy mają do dyspozycji ok. 4 tys. jednośladów.

Jak to wygląda cenowo? Opłata startowa waha się od 2 zł do 3 zł a stawka za minutę jazdy to ok. 50 groszy. Są jednak sposoby na to, by nie płacić w ogóle. W ramach działań promocyjnych operatorzy rozdają bezpłatne kody do jazdy. Na ogóle takie "prezenty" są do odebrania na oficjalnych profilach operatorów w mediach społecznościowych. Choć nie zawsze.