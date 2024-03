Podatek, o którym łatwo zapomnieć. Grzywny idą w tysiące złotych

Jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji, urząd skarbowy może nałożyć na niego grzywnę. Jej wysokość jest uzależniona od poziomu minimalnego wynagrodzenia i wynosi od jednej dziesiątej do 20-krotności krajowego minimum. Obecnie mówimy więc o kwotach z przedziału 424 zł do 84840 zł. Wysokość kar wzrośnie od 1 lipca wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia z 4242 zł do 4300 zł.