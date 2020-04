"Podatek" od smartfona. Wraca stary pomysł na wsparcie artystów

Opłata reprograficzna - pod tym trudnym słowem kryje się coś na kształt podatku , który już wkrótce możemy odczuć wszyscy. O co chodzi?

O tym pomyśle zrobiło się głośno po rozmowie w TOK FM z Miłoszem Bembinowem, wiceszefem stowarzyszenia autorów ZAiKS. Postuluje on wprowadzenie swoistego podatku od każdego sprzedanego smartfona, tabletu czy telewizora typu "smart". Pieniądze trafiłyby do OZZ-ów, czyli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Czyli - mówiąc prościej - w teorii środki miałby trafić do ludzi kultury i zasilić ich budżety w bardzo trudnych czasach epidemii koronawirusa.

Opłata reprograficzna jest dziś zawarta w cenie różnych nośników – na przykład w ryzie papieru do drukarki (bo moglibyśmy ściągnąć sobie książkę z internetu i ją wydrukować), w płycie CD czy DVD (bo możemy sobie wypalić film czy grę), w odtwarzaczu mp3, karcie pamięci, dysku twardym, nagrywarce czy pendrive.

OZZ-y narzekają jednak na to, że obecnie coraz mniej ludzi korzysta z takich nośników przez rozwój usług sieciowych. Dziś legalnie i za niewielkie pieniądze można obejrzeć najnowsze hity filmowe i słuchać muzyki w streamingu. Stąd propozycja – nie jest ona absolutnie niczym nowym – by rozszerzyć listę produktów objętych opłatą reprograficzną. A Bembinow po prostu przyznał, że ZAiKS poprosił ministerstwo kultury o przyspieszenie prac nad tym projektem.

Dlaczego właśnie to ministerstwo? Bo wysokość i liczba produktów objętych opłatą zależy wyłącznie od decyzji ministra kultury. Może on dosłownie w każdym momencie objąć nią na przykład smartfony.

Bembinow w TOK FM wykazał się znajomością wartości rynku smarfonów – według niego tylko z tego kawałka tortu OZZ-y uszczknęłyby 93 miliony złotych przy założeniu, że opłata wyniosłaby 3 proc. Do tego dochodzą tablety i telewizory.

ZAiKS chciałby jednak podwyższenia opłaty z maksymalnych 3 proc. do 6 proc. To jednak wymaga zmiany ustawy o prawach autorskich. Bembinow przyznał, że ZAiKS zwrócił się do ministra kultury z takim wnioskiem. A wtedy potencjał nowej opłaty może sięgnąć poziomu 300 milionów złotych rocznie.