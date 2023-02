Podatek od trzynastki. Emeryci dostaną w tym roku o 200 zł mniej

Artur Soboń przyznał w czwartek, że resort finansów nie pracuje nad takimi rozwiązaniami. Dodał, wszystkie świadczenia emerytalne co do zasady są opodatkowane. Kiedy "Fakt" przypomniał o tym, że "trzynastki" i "czternastki" w zeszłym roku były zwolnione z podatku, wiceminister przyznał, że był to wyjątek w związku z wprowadzaniem Polskiego Ładu.