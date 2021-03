Podatki. Ponad 1,2 mln podatników jest już objętych najwyższą stawką PIT

Dziennikarze "Rz" przypominają, że od 12 lat nie był w Polsce waloryzowany roczny próg zarobków, po którego przekroczeniu trzeba zapłacić podatek 32-proc. zamiast 17-proc. A to, przy stale rosnących zarobkach, powoduje, że wielu podatników przeskoczyło już lub zrobi to niebawem do najwyższego podatku — czyli do 32 proc.