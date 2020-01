Podkowa Leśna zmienia zasady wywozu śmieci. Koniec z plastikowymi workami. Mieszkańcy podzieleni

Już od stycznia każda nieruchomość w Podkowie Leśnej będzie musiała mieć specjalny pojemnik na śmieci na kółkach. - Odpady w workach po prostu nie będą odbierane - przestrzega burmistrz. - To generowanie kolejnych śmieci w postaci pojemników bez kółek - oburza się część mieszkańców.

Podkowa Leśna to jedna z najbogatszych gmin w Polsce . Jej władze chciałyby też, by była wśród tych najbardziej ekologicznych.

- Śmieci w czarnych workach nie będą odbierane - przestrzega Tusiński. I zaznacza, że sam już takie rozwiązanie stosuje od dawna. - U mnie to się sprawdza - zachęca.

Nie wszyscy jednak podzielają jego entuzjazm, co widać nawet w dyskusjach pod postami Tusińskiego.

Dla większości mieszkańców Podkowy Leśnej wielkim problemem nie jest zakup nowego pojemnika - to koszt ok. 100-120 zł. Jednak niektórzy wskazują, że rozwiązanie wcale nie jest tak ekologiczne, jakby chciał tego burmistrz. Zwracają uwagę, że plastikowe kosze, które nie mają kółek, same będą musiały trafić na śmietnik.