Wypij kawę, a automat przyjmie kubek z powrotem. Ekologiczny pomysł prosto z Austrii

W samym tylko Wiedniu rocznie w koszach na śmieci lądują 84 miliony kubków po kawie. Założyciele firmy Cup Solutions postanowili z tym walczyć - i zaproponowali automaty, które z powrotem przyjmują kubki. Jeden taki kubek może być wykorzystany nawet kilkaset razy.

Jak działa ekologiczny system z Wiednia? Po wypiciu kawy, można do kubek zwrócić do automatu należącego do Cup Solutions lub jednego z partnerów firmy.