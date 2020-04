Podsumowanie 1Q2020 r. w Grupie Murapol: blisko 850 zakontraktowanych mieszkań i ponad 1,1 tys. w nowej ofercie

Sprzedaż

Przekazania

W pierwszym kwartale br. Murapol przekazał klucze do 402 lokali mieszkalnych , wobec 549 oddanych właścicielom w 2018 roku. Najwięcej kluczy do mieszkań zostało wydanych klientom w Katowicach – 125 i po 62 w Tychach i Warszawie.

Wprowadzenie do oferty

W okresie od stycznia do końca marca Murapol zaoferował klientom 1 119 nowych mieszkań, w ramach #Projekt1000. Wprowadzone do sprzedaży lokale powstają w 7 projektach na terenie 6 miast, Warszawy, Gdyni, Łodzi, Gliwic, Siewierza i Mikołowa. Wszystkie będą wyposażone w pakiet antysmogowy chroniący powietrze wewnątrz przed smogiem i innymi zanieczyszczeniami oraz opcję rozwiązań smart home umożliwiających zdalne sterowanie mediami.

Bank Ziemi

Na dzień 31 marca 2020 r. Grupa Murapol dysponowała aktywnym bankiem ziemi o wartości blisko 547 mln zł, pod budowę ok. 16,9 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 728,7 tys. mkw. Nieruchomości o wartości blisko 299,2 mln zł netto stanowią własność Grupy oraz posiadają decyzje o pozwoleniu na budowę blisko 9,3 tys. mieszkań o łącznym PUM przekraczającym 396,6 tys. mkw. Pozostała część aktywnego banku ziemi to tereny inwestycyjne objęte warunkowymi umowami przedwstępnymi, na których powstaną projekty nieruchomościowe, będące obecnie w toku postępowań pozwoleniodawczych, a zakładające budowę ponad 7,6 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej

ok. 332,1 tys. mkw. Wartość zakontraktowanych tak nieruchomości wynosi ponad 247,8 mln zł.