Podszywali się pod policjantów. Oszukali seniorów na 100 tys. zł

To nie byli policjanci, to byli przebierańcy. Łącznie pięć osób wpadło w ręce funkcjonariuszy, tych prawdziwych. Wszystkie żerowały na zaufaniu starszych ludzi do policjantów i namawiały do przekazania im pieniędzy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Fałszywi policjanci wyłudzali pieniądze, przekonując, że chcą zatrzymać bankowych oszustów. (East News)

Sprawcy działali w oparciu o schemat oszustwa na tzw. funkcjonariusza CBŚP. Fałszywi stróże prawa prosili o pomoc w zatrzymaniu oszustów bankowych i w ten sposób wyłudzali pieniądze od seniorów. Oszukali mieszkańców Poznania, Krakowa i Wrocławia na kwotę blisko 100 tysięcy złotych.

Jak działali prawdziwi policjanci?

Do zatrzymania pierwszych dwóch osób doszło pod koniec listopada. Wtedy to legionowscy policjanci pojechali do jednej z placówek pocztowych, aby potwierdzić ustalenia dotyczące sprawców działających metodą "na policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji". Ich uwagę zwróciło dwóch mężczyzn, którzy na widok funkcjonariuszy pośpiesznie wyszli z kolejki i opuścili budynek poczty.

Zobacz także: Dostępność+ ułatwi życie niepełnosprawnym i seniorom. Mniej barier infrastrukturalnych i prawnych

Kilka minut później Marcin K. i Bartosz K. zostali zatrzymani. Jak ustalono, obaj mężczyźni brali udział w oszustwie metodą "na funkcjonariusza CBŚP", którego ofiarą padła 81-letnia mieszkanka Poznania. Ustalono również, że mężczyźni nie działali sami. W efekcie działań policyjnych wpadli Helena G., Daniel W. i Arkadiusz S. - czytamy w komunikacie policji.

Oszustwo nie popłaca. Możliwa kara: nawet 8 lat

Podejrzani usłyszeli już zarzuty oszustwa. Zgromadzony przez dochodzeniowców materiał dowodowy został przekazany do prokuratury, która wystąpiła o areszt dla wszystkich zatrzymanych. Sąd Rejonowy w Legionowie przychylił się wniosków i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe areszty na okres trzech miesięcy. Za ten czyn zatrzymanym może grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.