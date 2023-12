Podwójna opłata od małpek. Fiskus bez szans

Spółka złożyła wniosek o interpretację przepisów, aby potwierdzić, że nie musi płacić opłaty za obrót hurtowy małpkami, jeśli jej dostawca, który posiada zezwolenie na obrót hurtowy i sprzedaż detaliczną, uiszcza tę opłatę. Spółka argumentowała, że w takim przypadku to dostawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty, a spółka nie ma możliwości sprawdzenia, czy dostawca rzeczywiście to zrobił.