- W tej chwili ceny benzyny zbliżają się do poziomu 6,20 zł, ceny oleju do poziomu 6,50 zł, i wszystko wskazuje na to, że niedługo zobaczymy kolejne podwyżki. Wydaje mi się, że pod koniec przyszłego tygodnia ceny oleju napędowego na niektórych stacjach mogą przekroczyć 7 złotych za litr - powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Rafał Zywert, analityk BM Reflex.