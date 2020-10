Podwyżki abonamentu. UPC ma zrekompensować je klientom

Klienci UPC, którzy zawarli umowy na czas nieoznaczony, otrzymali listy informujące o przyspieszeniu prędkości internetu i większej o 7 zł cenie tej usługi – nowe zasady miały wejść od 1 marca 2015 r. Rok później operator ponownie podwyższył abonament – od 3 do 8 zł w zależności od posiadanego pakietu. W listach spółka informowała także, że wprowadza do umów postanowienie, które umożliwia zmianę wysokości abonamentu.

Dlaczego? Ponieważ nie znalazły się w nich bowiem tzw. klauzule modyfikacyjne, które określają co i w jakich warunkach może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

– Nie kwestionujemy samego prawa przedsiębiorcy do zmiany umów zawartych na czas nieoznaczony - zawsze musi się to jednak odbywać w oparciu o jednoznaczną, precyzyjną oraz zrozumiałą dla konsumenta klauzulę modyfikacyjną - tłumaczy Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Teraz klienci mogą liczyć na rekompensaty. Jakie? Otóż aktualni abonenci, których suma nadpłaconych kwot wynikających z podwyższenia abonamentu nie przekracza 200 zł, będą mogli wybrać darmową usługę. Np. telefonii komórkowej, pakietu bezpieczeństwa, dostępu do określonych pakietów kanałów, jak HBO, Polsat Sport Premium, My Prime, Mega Sport czy Canal+ Prestige.

Klientom, których suma nadpłaconych kwot wynikających z podwyższenia abonamentu przekracza 200 zł, UPC przyzna dwie darmowe usługi do wyboru. Dodatkowo, abonenci będą mogli skorzystać z usług telekomunikacyjnych według ceny abonamentu i parametrów przed ich zmianą.

Jak zapowiada UOKiK. Klientów czeka również obniżka abonamentu lub wyżej wymienione usługi. Upust wyniesie od 15 zł do 60 zł w zależności do wysokości nadpłaconych kwot wynikających z podwyższenia abonamentu. To jednak oferta dla osób, które nadal są abonentami UPC Polska, ale korzystają już z innych usług niż te, które objęły podwyżki.