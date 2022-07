Podwyżki cen ropy. "Już widać zmianę w cennikach rafinerii"

- Podwyżki cen ropy wyznaczają zmiany cen paliw, ale nie jest to przełożenie jeden do jednego. Trzeba uwzględnić kurs złotego do dolara. Ten niestety w ostatnich dniach zabiera nam część korzyści płynących z taniejącej ropy i produktów gotowych - powiedziała w programie "Newsroom WP" Urszula Cieślak, analityk BM Reflex. – Struktura ceny zawiera obciążenia podatkowe, pozostała cześć jest wrażliwa w mniejszym stopniu na zmiany w walutach. Niezależnie od tego, że złotówka się nieznacznie osłabiła, już widzimy zmiany w cennikach krajowych rafinerii. Promocje sieci stacji i 30 gr na litrze mniej to znaczna obniżka. Promocje nie dotyczą jednak wszystkich graczy, raczej decydują się na nie duże koncerny.