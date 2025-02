Podwyżki w kolejnym mieście wojewódzkim. Radni dali zielone światło

Jednocześnie zwiększone zostaną ulgi dla mieszkańców Olsztyna. Rodziny wielodzietne otrzymają większe wsparcie – ulga wzrośnie z 7 zł do 8 zł na każdego członka rodziny. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady we własnych kompostownikach i nie oddają ich do systemu gminnego, skorzystają z wyższej ulgi, zwiększonej z 0,60 zł do 0,70 zł za każdy m³ zużytej wody.