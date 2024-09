Koniec in vitro w Olsztynie. Kolejne samorządy myślą o wygaszaniu

Koniec wsparcia in vitro w Olsztynie

Władze Olsztyna poinformowały, że miasto wstrzymuje program in vitro na lata 2023-2024. Powodem tego ma być właśnie uruchomienie centralnego rozwiązania programu. Zgodnie z założeniami miało zostać do niego zakwalifikowanych 66 par — po 33 w każdym roku. Planowane było uzyskanie ciąży u co najmniej 17 par. Od momentu uruchomienia zgłosiło się 30 par. Wykonano 23 procedury zapłodnienia pozaustrojowego, które doprowadziły do siedmiu ciąż.