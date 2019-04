Rynek majonezu. Wegańskie zamienniki mają się dobrze

Najbliższe dni to żniwa dla producentów majonezu. Tradycyjnie Wielkanoc i Boże Narodzenie to czas, gdy firmy sprzedają 80 proc. swojego asortymentu. Najwięksi producenci mają jednak nowego konkurenta. Na rynku majonezów coraz mocniej rozpycha się branża wege.

Trudno wyobrazić sobie Wielkanoc bez majonezu . W święta jemy go najwięcej. Według badania Gfk na stołach w 9 na 10 polskich domów pojawi się sos majonezowy . Branża spożywcza zaciera ręce.

Wartość rynku według różnych szacunków wynosi ok. 600 mln zł (według Euromonitora - 594 mln zł, a według Nielsena - 650 mln zł). "Piki" sprzedażowe majonezu występują dwa razy w roku – zimą i na wiosnę przed świętami. W ciągu dwóch miesięcy roku producenci sprzedają większość (80 proc.) swojego asortymentu.

Kto najwięcej zarabia? Ponad połowa biznesu (52,6 proc.) należy do marki Winiary, którą kontroluje koncern Nestle. Na drugim miejscu jest producent Majonezu Kieleckiego (16,5 proc. udziałów). Trzecie miejsce z około 15 proc. rynku zajmuje Hellmans Unileveru.

Majonez tradycyjny to główny wybór Polaków. Jednak na rynek coraz śmielej wpychają się producenci wegańskich zamienników.

Różnicę widać też w cenie. Średnia cena słoiczka majonezu o pojemności 400 ml to ok. 4-5 zł. W przypadku majonezu wegańskiego trzeba zapłacić 12-15 zł za opakowanie 250 ml. Choć zdarzają się też porównywalne oferty.

- Rzadko się zdarza, aby klient chciał kupić tylko majonez. Przeważnie jest to koszyk z większą ilością produktów wegańskich. W ciągu tygodnia schodzi ok. 40 sztuk słoiczków z majonezem. Średnio w co trzecim zamówieniu jest majonez – mówi money.pl Marcin Kurczewski ze sklepu pureveg.pl