Płatności gotówką będą ograniczone. Oto dlaczego Polacy są przeciw

Jak zauważa Kamil Fejfer w money.pl, nie wszyscy wiedzą, ale w Polsce istnieją już obostrzenia odnoszące się do płacenia gotówką. Nie dotyczą jednak one prywatnych osób, ale przedsiębiorstw. W obrocie gospodarczym banknotami można płacić tylko do wysokości 15 tys. zł. Jest to znacznie niższy limit niż 10 tys. euro, który będzie obowiązywał dla całej Unii.