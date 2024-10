Co zrobić z oszczędnościami na wypadek wojny? Złote rady eksperta

Odnosząc się do tematu zagranicznych oszczędności, Samcik wskazuje na kilka banków w Niemczech, Danii i Wielkiej Brytanii, które oferują odpowiednie usługi. Aby założyć konto w tych instytucjach, wymagane jest osobiste stawiennictwo, a także obecność przy wypłacie środków.

Samcik sugeruje, aby osoby dysponujące większym kapitałem, rzędu kilkuset tysięcy złotych, rozważyły przeniesienie części oszczędności do zagranicznych banków .

Samcik podkreśla, że to podejście ma sens, jednak należy zachować rozwagę. Opowiedział o człowieku, który trzymał milion złotych w domu i posiadał broń dla ochrony. - Dla mnie to głupie, bo jak ktoś przyjdzie je ukraść, prawdopodobnie będzie lepiej posługiwać się bronią niż on - argumentował.