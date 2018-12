Polacy chcą zmian w 500+. Zobacz, gdzie widzą luki w programie

500+ już na pierwsze dziecko, jeśli co najmniej jeden rodzic pracuje. Takiej zmiany chce większość Polaków. Znakomita większość chce też wprowadzenia świadczenia dla wszystkich samotnych rodziców. Ale są też pomysły na ograniczenie świadczenia. Dla kogo?

Polacy mówią "nie" tym, którzy "żyją" z dzieci

- Świadomość, że wiele osób unika pracy, bo woli utrzymywać się z różnego rodzaju świadczeń i zasiłków sprawia, że większość Polaków, niezależnie od sympatii politycznych, popiera zmiany w przyznawaniu świadczeń. Dotyczy to również programu "500 plus", który nie powinien zniechęcać ludzi do podejmowania pracy - mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.