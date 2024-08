Polacy dostają zawyżone rachunki za prąd. Oto co trzeba zrobić

Co z mechanizmem osłonowym w 2025 roku

Obecne mechanizmy pomocowe będą obowiązywać do końca 2024 roku. Co dalej? Minister Hennig-Kloska 3 lipca powiedziała w Tok FM, że gospodarstwa domowe powinny być objęte ustawową ochroną również w przyszłym roku. W projekcji finansowej do budżetu na 2025 r. uwzględniono przedłużenie tej ustawy, lecz decyzja należy do rządu.