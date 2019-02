Polacy kochają produkty mleczne, a w 2019 eksperci prognozują kolejne wzrosty w kategorii

Rynek produktów mlecznych w Polsce jest obecnie wart ponad 4,7 miliarda złotych . Przewiduje się, że liczba ta będzie rosnąć w najbliższych latach średnio o 1,5% rocznie . Sprzyja temu coraz wyższa świadomość konsumentów w zakresie wpływu żywienia na zdrowie oraz fakt, że w krajach Europy Zachodniej konsumpcja tego rodzaju produktów jest blisko dwa razy większa niż w Polsce. Ważnym graczem, który przyczynia się do utrzymania dobrej kondycji kategorii, jest lider rynku - firma Danone, która stawia na rozwój produkcji w Polsce i konsekwentnie rozwija eksport do wielu krajów Europy.

Statystyczny mieszkaniec Polski konsumuje ok. 15 kg produktów naszej kategorii. Dla porównania, we Francji, Holandii czy Hiszpanii konsumpcja per capita jest niemal dwa razy większa, co pozwala z optymizmem spoglądać na dalszy rozwój tego rynku w Polsce. Znaczący wpływ na rozwój branży ma nie tylko konsumpcja w kraju, ale również rosnący eksport rodzimej produkcji . Firmą, która odpowiada za niemal ¼ udziału wartościowego w kategorii produktów mlecznych jest Danone. Jej produkty są obecne w 80% polskich domów, a sama firma znacząco wpływa na rozwój kategorii, stawiając na wzrost produkcji w kraju i konsekwentny rozwój eksportu.

Trendy konsumenckie sprzyjają rozwojowi kategorii

Zyskującym na popularności trendem wśród Polaków jest szeroko rozumiany zdrowy styl życia, co przekłada się na sięganie po produkty mleczne, jako wpisujące się w zalecenia ekspertów ds. żywienia. Jednocześnie, w związku ze zmieniającym się stylem życia, konsumenci coraz chętniej sięgają po produkty umożliwiające wygodną konsumpcję poza domem. W związku z tym, częstym kierunkiem rozwoju oferty producentów jest tworzenie wartościowych produktów, zamkniętych w wygodnych i nowoczesnych opakowaniach. Kategoria produktów mlecznych naturalnie wpisuje się w ten trend, głównie za sprawą jogurtu naturalnego. Produkty mleczne coraz częściej oferowane są w butelkach czy wygodnych saszetkach. Przykładem może być Activia do picia z siemieniem lnianym, czy wygodne w konsumpcji saszetki Danio oraz Danonki, które mogą być przechowywane poza lodówką do 6 h.

Produkty mleczne Danone z polskiej fabryki trafiają niemal do całej Europy

Fabryka Danone w tworzy jogurty pitne w opakowaniach powyżej 100 g oraz jogurty i serki w wygodnych saszetkach. Specjalizacja w produkcji stanowi dla nas silną przewagę konkurencyjną w Europie wśród fabryk Danone oraz potwierdza strategiczną rolę bieruńskiej fabryki w DANONE. Produkty, które tworzy zespół zaangażowanych specjalistów, trafiają nie tylko na rodzimy rynek, ale również do ponad 20 krajów, głównie z rejonu Europy Zachodniej oraz do Stanów Zjednoczonych. Skala eksportu, jak i liczba wariantów produktowych wysyłanych poza granice naszego kraju, systematycznie rośnie. Obecnie eksportowany jest już co trzeci wytwarzany przez nas produkt.” mówi Rafał Piwowarski, dyrektor fabryki Danone w Bieruniu.

Produkcja warta miliony, która wspiera rozwój polskiej gospodarki

Rozwijający się rynek produktów mlecznych, a także rosnąca skala eksportu przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki w wielu aspektach. Jednym z takich obszarów jest generowane zatrudnienie. Lider tego rynku, firma Danone zatrudnia w Polsce ponad 1 000 pracowników, ale poprzez współpracę, między innymi z lokalnymi dostawcami oraz partnerami biznesowymi, przyczynia się do wygenerowania łącznie ponad 5 tysięcy miejsc pracy . Każda działająca na danym rynku firma wpływa również na rozwój powiązanych z nią gałęzi i podmiotów gospodarki, i tak działalność Danone generuje rocznie łączną wartość dodaną na poziomie 1 miliarda złotych . Jest to kwota na tyle duża, że pozwoliłaby na wybudowanie placów zabaw we wszystkich znajdujących się w Polsce przedszkolach.