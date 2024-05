Polacy mają dość. Tym rekruterzy irytują ich najbardziej

— Branża technologiczna, charakteryzująca się szybkim tempem rozwoju i ciągłym zapotrzebowaniem na nowe talenty, wymaga innowacyjnych podejść do rekrutacji [...], ale spamowanie wiadomościami na Facebooku, LinkedInie i innych platformach, choć może z początku wydawać się nobilitujące [...] okazuje się męczące, gdy akurat nie szukamy nowego zatrudnienia [...] lub zwyczajnie nie odpowiadają nam proponowane warunki pracy — pisze Joanna Pasterczyk na łamach magazynu Just Geek IT, cytowana przez serwis.