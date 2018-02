Polacy nie chcą płacić na 500+ i wojsko. Sondaż IPSOS

Serwis OKO.press zamówił w IPSOS sondaż, w którym Polacy deklarowali, na które cele w budżecie daliby więcej, a na które mniej. Szczególnie 500+ stoi kością w gardle Polakom. Z pewnością tym, którzy świadczenia nie dostają, ale muszą je finansować w podatkach.

A gdyby tak od Polaków zależało bezpośrednio na co trafiają pieniądze z budżetu? Portal OKO.press postanowił wysondować, na co wtedy pieniądze by trafiły. W tym celu zatrudnił instytut badania opinii IPSOS, który w styczniu zrobił specjalną ankietę.