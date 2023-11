Polacy nie chcą pracować. Branża stoi na Ukrainkach

Ogromna rotacja pracowników w branży spożywczej

Eksperci wskazali, że w branży spożywczej "pracodawcy powinni rekompensować trudne warunki pracy poprzez podniesienie zarobków, co zwiększyłoby stabilność zatrudnienia. Popyt na żywność jest non stop, a benefity w postaci wyżywienia już nie wystarczają" – skomentował zastępca dyrektora generalnego Gremi Personal Damian Guzman. Dodał, że wiele zależy tu także od samego pracownika, bo "przeciętne wynagrodzenie w tej branży jest takie same w innych".