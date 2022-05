Polacy nie pojadą w tym roku na wakacje? "Prognozy rezerwacji są bardzo słabe"

Uchodźcy znajdują schronienie w hotelach

Z ankiety IGHP wynika też, że w kwietniu tego roku w 43 proc. ankietowanych hoteli przebywali obywatele Ukrainy, przede wszystkim matki z dziećmi. Łącznie było to 6,4 tys. osób (dorośli i dzieci), co daje średnią 100 osób na przyjmujący hotel. Obiekty udzieliły ponad 10 tys. noclegów, co przekłada się na frekwencję ok. 5 proc.